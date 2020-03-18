2020-03-18T07:58:36+03:00
Общество

«Жилищник» в Смоленске временно прекращает работу с населением

Прием граждан приостановлен в связи с коронавирусом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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«Жилищник» в Смоленске временно прекращает работу с населением. Фото: из архива издания.«Жилищник» в Смоленске временно прекращает работу с населением. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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«Жилищник» временно прекращает работу с населением. С 23 марта прием граждан будет приостановлен «в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции Covid-19».

- Письменные обращения можно разметить в ГИС ЖКХ, группе ВКонтакте и через электронную почту (box@sm67.su), - сообщили сотрудники ОАО «Жилищник». Контактные телефоны организации - 77-55-78, АДС - 77-55-77.

Ранее на карантин ушли вузы Смоленска. Руководство заведений решило перевести студентов на дистанционное обучение. В отношении школ и детских садов пока никаких поручений не поступало.

Также Постановлением Правительства был ограничен въезд иностранцев с территории Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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