Житель Рославля остался без барсетки с деньгами, ожидая поезда
Житель Рославля остался без барсетки с деньгами, ожидая поезда, сообщает ЛО МВД России на станции Смоленск. Мужчина ненадолго оставил ее без присмотра, а когда спохватился сумки уже не было.
Подозреваемого в краже удалось задержать по «горячим следам». Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Барсетка в момент задержания находилась у него.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее другой смолянин обманул знакомых на 10,5 млн рублей. Мужчина взял деньги в долг под расписки на развитие бизнеса, который связан с производством корпусной мебели, а затем потратил на свои нужды.
ИСТОЧНИК KP.RU