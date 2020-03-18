2020-03-18T08:30:14+03:00
Происшествия

Житель Рославля остался без барсетки с деньгами, ожидая поезда

Мужчина ненадолго оставил ее без присмотра, а когда спохватился сумки уже не было
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Житель Рославля остался без барсетки с деньгами, ожидая поезда. Фото: pixabay.com.Житель Рославля остался без барсетки с деньгами, ожидая поезда. Фото: pixabay.com.
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Житель Рославля остался без барсетки с деньгами, ожидая поезда, сообщает ЛО МВД России на станции Смоленск. Мужчина ненадолго оставил ее без присмотра, а когда спохватился сумки уже не было.

Подозреваемого в краже удалось задержать по «горячим следам». Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Барсетка в момент задержания находилась у него.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее другой смолянин обманул знакомых на 10,5 млн рублей. Мужчина взял деньги в долг под расписки на развитие бизнеса, который связан с производством корпусной мебели, а затем потратил на свои нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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