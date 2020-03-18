18 Март 2020 2020-03-18T09:26:17+03:00

РЖД сохранит поезда в Беларусь через Смоленскую область. Фото: пресс-служба "РЖД".

Однако иностранцам будет временно ограничен въезд на территорию России

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РЖД сохранит поезда в Беларусь через Смоленскую область, сообщает пресс-служба ведомства. Однако иностранцам будет временно ограничен въезд на территорию России. Продлятся ограничения до 1 мая 2020 года.

- Люди, находящиеся за пределами государства, могут беспрепятственно вернуться в страну, предъявив документ, по которому совершался выезд, - прокомментировали представители РЖД.

Таким образом об отмене поездов Белорусского направления речи не идет. Все они продолжат курсирование согласно действующему графику. Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России.

В ведомстве обращают внимание, что пассажиры могут вернуть деньги за неиспользованные билеты, для этого нужно обратиться в любую кассу вокзала.

Получить консультацию по интересующим вопросам можно по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

Ознакомиться с расписанием поездов можно здесь.

Ранее на карантин ушли вузы Смоленска. Руководство заведений решило перевести студентов на дистанционное обучение. В отношении школ и детских садов пока никаких поручений не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU