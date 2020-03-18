2020-03-18T12:38:20+03:00
Общество

В Смоленске завершены поиски мамы с ребенком

Женщина, не выходившая на связь с близкими, 11 дней была в гостях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске завершены поиски мамы с ребенком. Фото: из архива СК России.В Смоленске завершены поиски мамы с ребенком. Фото: из архива СК России.
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В Смоленске завершены поиски мамы с ребенком, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Выяснилось, что молодая женщина с 3-х летним сыном, пропавшая 11 дней назад, была в гостях. О том, что смолянка долгое время не выходит на связь с близкими, ранее сообщила ее подруга.

По делу проходит проверка. Также следователи изучат условия воспитания ребенка в семье, сообщил региональный СКР.

Напомним, 31-летняя Мария Старовойтова вышла из дома по ул. Мира в городе Дорогобуж со своим 3-летним сыном Иваном Медведевым 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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