В Смоленске начались поиски молодой мамы с ребенком
7 марта женщина вышла с сыном из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно
В Смоленске начались поиски молодой мамы с ребенком. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске начались поиски молодой мамы с ребенком. 7 марта 31-летняя Мария Старовойтова вышла из дома по ул. Мира в городе Дорогобуж со своим 3-летним сыном Иваном Медведевым и пропала, сообщает ПСО «Сальвар». Приметы Марии и Ивана в ориентировке ниже.
В Смоленске начались поиски молодой мамы с ребенком. Фото: ПСО "Сальвар".
Ранее поисковики завершили поиски 33-летнего Сергея Аракчеева. Мужчина найден живым. Где с января 2020 года находился человек и как он себя чувствует, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU