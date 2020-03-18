18 Март 2020 2020-03-18T14:46:38+03:00

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В Смоленске зарегистрированы первые кандидаты предварительного голосования «Единой России» на выборы в горсовет, сообщает пресс-служба партии. Председатель Оргкомитета по проведению предварительного голосования, Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Игорь Ляхов отметил, что первыми кандидатами представлены необходимые документы.

- 26 февраля мы сформировали Организационный комитет по проведению предварительного голосования, он прошел с участием нашего куратора в регионе, руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова. Сегодня мы рассмотрели предложения по включению в список кандидатов. Оргкомитет подтвердил, что предоставленные кандидатами документы соответствуют необходимым требованиям. Наша главная задача - выдержать нормы положения о проведении ПГ, чтобы ни у кого из кандидатов не было сомнений в объективности Оргкомитета регионального отделения, - подчеркнул Игорь Ляхов.

Организационный комитет Смоленского регионального отделения Партии принял решение о регистрации кандидатов предварительного голосования «Единой России».

- Я во второй раз участвую в предварительном голосовании. Партия «Единая Россия» благодаря этой процедуре предоставляет возможность смолянам познакомиться с кандидатами до начала основной избирательной кампании. А для кандидатов – это проверка своих сил и возможностей. Если человек считает, что может отстаивать интересы смолян в представительных органах разного уровня, он должен соответствовать их ожиданиям, - отметил депутат Смоленского городского Совета пятого созыва Сергей Якимов.

ИСТОЧНИК KP.RU