2020-03-18T17:05:12+03:00
Общество

Стал известен список дворов для благоустройства в Смоленске

В 2020 году отремонтируют 16 территорий
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Стал известен список дворов для благоустройства в Смоленске.​ Фото: администрация Смоленска.Стал известен список дворов для благоустройства в Смоленске.​ Фото: администрация Смоленска.
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Стал известен список дворов для благоустройства в Смоленске: в 2020 году в столице региона отремонтируют 16 территорий. Обновление площадок пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В план ремонта попадают дворовые территории у домов №26, 28, 28а по улице Кирова, №2 по Пригородной, №38/1, 38, 40, 42 по 25 Сентября, №109, 109а, 109б, 109в по Соболева, №22а, 24а по Седова, №19 по Николаева, №3б по Октябрьской революции.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что проекты нового двора жители разрабатывают совместно со студентами строительного колледжа. Кроме того, если на работах удастся сэкономить, перечь территорий для ремонта будет дополнен.

Ранее горожанам предложили проголосовать за парки и скверы, которые могут быть отремонтированы в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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