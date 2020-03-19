В Смоленске мать регулярно выпивала и била 12-летнего сына
В Смоленске мать регулярно выпивала и била 12-летнего сына, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Женщину неоднократно пытались поставить на путь исправления, но разъяснительной работы оказалось недостаточно. После очередного «урока воспитания» неравнодушные очевидцы вызвали полицейских.
Выяснилось, что ребенок растет в неполной семье, родители в разводе, 45-летняя мать состоит на профилактическом учете.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Мальчик временно помещен в социально-реабилитационный центр для детей, оставшихся без попечения родителей.
Ранее в Смоленске завершили поиски мамы с ребенком. Выяснилось, что молодая женщина с 3-х летним сыном, пропавшая 11 дней назад, была в гостях. Следователи проводят проверку, в рамках которой будут изучены условия воспитания ребенка в семье.
ИСТОЧНИК KP.RU