В Смоленске пожарный спас зайчонка из огня
В попытках найти спасение уставший зверек с обгоревшей шерсткой метался из стороны в сторону, но огнеборцу удалось его поймать
Под Смоленском пожарные спасли зайчонка при тушении сухой травы. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
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Под Смоленском пожарные спасли зайчонка при тушении сухой травы, сообщает пресс-служба СОГБУ «Пожарно-спасательный центр». В попытках найти спасение уставший зверек с обгоревшей шерсткой метался из стороны в сторону, но огнеборцу из ПЧ № 71 Павлу Усанькову удалось его поймать.
Возгорание сухой травы были обнаружено накануне в деревне Кощино.
- Дикого зверька охладили водой и отвезли в часть. Новый дом временно он обретет в семье пожарного. – сообщили представители пресс-службы.
Ранее «КП» сообщала о всплеске палов травы.
ИСТОЧНИК KP.RU