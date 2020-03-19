В Смоленске пожарный спас зайчонка из огня

19 Март 2020 2020-03-19T11:58:24+03:00

Под Смоленском пожарные спасли зайчонка при тушении сухой травы. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В попытках найти спасение уставший зверек с обгоревшей шерсткой метался из стороны в сторону, но огнеборцу удалось его поймать

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Под Смоленском пожарные спасли зайчонка при тушении сухой травы, сообщает пресс-служба СОГБУ «Пожарно-спасательный центр». В попытках найти спасение уставший зверек с обгоревшей шерсткой метался из стороны в сторону, но огнеборцу из ПЧ № 71 Павлу Усанькову удалось его поймать.

Возгорание сухой травы были обнаружено накануне в деревне Кощино.

- Дикого зверька охладили водой и отвезли в часть. Новый дом временно он обретет в семье пожарного. – сообщили представители пресс-службы.

Ранее «КП» сообщала о всплеске палов травы.

ИСТОЧНИК KP.RU