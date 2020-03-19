В Смоленске автоледи сбила ребенка
Школьник госпитализирован в областную больницу
В Смоленске автоледи сбила ребенка. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске автоледи сбила ребенка, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 17.00 18 марта в районе дома №1 по улице Карбышева в Красном Бору.
33-летняя женщина на «Рено» не успела затормозить, увидев на дороге внезапно выскочившего школьника. 8-летний пешеход госпитализирован в областную больницу.
Ранее жуткое лобовое ДТП произошло в центре Смоленска. Водитель «Волги» поднимался по Бакунина и решил свернуть во двор, не пропустив спускавшуюся вниз иномарку.
ИСТОЧНИК KP.RU