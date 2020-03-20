20 Март 2020 2020-03-20T08:18:30+03:00

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Смоленская компания начала экспортировать крепежные изделия в Армению, сообщает региональный инвестпортал. Речь идет о компании «Крепежные изделия» (бренды «Саморезик» и «Bohrer»). Поставка оснастки будет использована для электроинструмента армянской компании «Элит Маршин».

Отмечается, что сотрудничество стало возможным благодаря участию в акселерационной программе регионального Центра поддержки экспорта «Экспортный форсаж».

Заметим, это уже третий по счету экспортный контракт смоленских производителей по итогам акселерационных программ. В январе компания «Бел Лайт Групп» стала поставлять светодиодные лампы в Азербайджан и Румынию, а в начале марта компания «Белорусская косметика» поставила первые товары на территорию Казахстана.

Ранее стало известно, что в Смоленске осенью 2020 года откроется крупный торговый центр строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома, дачи и сада.Планируется, что после открытия в торговом центре свою продукцию представят и смоленские производители.

ИСТОЧНИК KP.RU