Под Смоленском посетительница кафе осталась без 17 тысяч рублей
В Десногорске посетительница кафе осталась без 17 тысяч рублей. Спешившая женщина оставила кошелек на стуле. Обнаружил чужую личную вещь другой посетитель. Он подошел освободившемуся столику, увидел кошелек и не стал заявлять о нем персоналу.
Но смолянке повезло, опросив свидетелей и изучив данные с камер полицейские быстро вышли на подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее полицейские изъяли 12-летнего ребенка из семьи и отправили жить в реабилитационный центр из-за того, что его мать выпивала и била его.
ИСТОЧНИК KP.RU