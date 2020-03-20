Под Смоленском посетительница кафе осталась без 17 тысяч рублей

20 Март 2020 2020-03-20T08:51:06+03:00

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В Десногорске посетительница кафе осталась без 17 тысяч рублей. Спешившая женщина оставила кошелек на стуле. Обнаружил чужую личную вещь другой посетитель. Он подошел освободившемуся столику, увидел кошелек и не стал заявлять о нем персоналу.

Но смолянке повезло, опросив свидетелей и изучив данные с камер полицейские быстро вышли на подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские изъяли 12-летнего ребенка из семьи и отправили жить в реабилитационный центр из-за того, что его мать выпивала и била его.

ИСТОЧНИК KP.RU