20 Март 2020 2020-03-20T11:22:10+03:00

В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам. Фото: ЛО МВД России на станции Смоленск.

Нетрезвые женщины не реагировали на замечания и вели себя агрессивно

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В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам, сообщает ЛО МВД России на станции Смоленск. Нетрезвые женщины ехали по направлению «Москва – Брест».

Сотрудники ведомства отмечают, что пассажирки не реагировали на замечания, поэтому начальнику поезда пришлось пойти на крайние меры.

- На станции Смоленск транспортные полицейские предложили 27-ми и 32-х летней женщинам покинуть вагон и пройти с ними в дежурную часть. За что в ответ получили агрессию. А одна из женщин ударила сотрудника полиции по лицу и в грудь, сбив с формы средство видеофиксации, - сообщили в пресс-службе.

На путешественниц составили протоколы об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а на самую буйную пассажирку поезда еще и протокол за неповиновение распоряжения сотрудника полиции.

Ранее 12-летний мальчик попал в реабилитационный центр из-за того, что его мать выпивала и била его.

ИСТОЧНИК KP.RU