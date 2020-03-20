2020-03-20T11:22:10+03:00
Происшествия

В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам

Нетрезвые женщины не реагировали на замечания и вели себя агрессивно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам. Фото: ЛО МВД России на станции Смоленск.В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам. Фото: ЛО МВД России на станции Смоленск.
Изменить размер текста:

В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам, сообщает ЛО МВД России на станции Смоленск. Нетрезвые женщины ехали по направлению «МоскваБрест».

Сотрудники ведомства отмечают, что пассажирки не реагировали на замечания, поэтому начальнику поезда пришлось пойти на крайние меры.

- На станции Смоленск транспортные полицейские предложили 27-ми и 32-х летней женщинам покинуть вагон и пройти с ними в дежурную часть. За что в ответ получили агрессию. А одна из женщин ударила сотрудника полиции по лицу и в грудь, сбив с формы средство видеофиксации, - сообщили в пресс-службе.

На путешественниц составили протоколы об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а на самую буйную пассажирку поезда еще и протокол за неповиновение распоряжения сотрудника полиции.

Ранее 12-летний мальчик попал в реабилитационный центр из-за того, что его мать выпивала и била его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Смоленском продолжат ремонт Старой Смоленской дороги
В Смоленске руководство налоговых органов отменяет прием населения
В Смоленской области установлен пожароопасный период
«Смоленсктеплосеть» прекращает общение с населением
В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам
Смоленский авиационный завод будет делать планеры для самолетов в Чехию
Под Смоленском посетительница кафе осталась без 17 тысяч рублей
В Смоленске будут штрафовать за ложную информацию о коронавирусе
Смоленская компания начала экспортировать крепежные изделия в Армению
В Смоленске заменили все уличные светильники
В Смоленске полицейский помог женщине с детьми из горящей машины
В Смоленске автоледи сбила ребенка
Мужчина получил ожоги при тушении своего дома в Рославле