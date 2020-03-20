20 Март 2020 2020-03-20T12:30:11+03:00

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«Смоленсктеплосеть» прекращает общение с населением: с 23 марта коммунальщики уходят на карантин из-за коронавируса. Ориентировочно ограничительные мероприятия продлятся до 5 апреля.

Общение со смолянами будет доступно лишь по телефонам (20-80-43, 20-80-31), через электронную почту (smolenskteploset@mail.ru), сайт компании. Информация по регистрации счетчиков горячей воды принимается в будние дни с 08.00 до 16.00.

Ранее на карантин ушел «Жилищник». Также в городе закрыты вузы, школы, а воспитанникам дошкольных учреждений разрешено свободное посещение.

По данным Роспотребнадзора на 19 марта, на территории региона не зарегистрировано случаев новой коронавирусной инфекции. В настоящее время под медицинским наблюдением по месту жительства находятся 56 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU