В Смоленске руководство налоговых органов отменяет прием населения

20 Март 2020 2020-03-20T13:39:13+03:00

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С целью предупреждения распространения коронавируса 2019-nCoV в налоговых органах Смоленской области временно отменен график приема граждан руководством Управления и инспекций, сообщает пресс-служба ведомства. При этом сохраняется возможность задать интересующий вопрос в письменной форме по почте, посредством электронных сервисов или личного кабинета на сайте ФНС России.

- Современные онлайн-способы взаимодействия позволяют минимизировать личный контакт, что немаловажно для граждан в условиях угрозы распространения коронавируса, а также просты, удобны, позволяют направить обращение в режиме 24/7, не тратя время на поездку, исключают транспортные расходы. Каждое поступившее обращение налогоплательщиков по-прежнему под личным контролем руководства налогового органа и будет рассмотрено самым внимательным образом, - подчеркивает руководитель УФНС России по Смоленской области Татьяна Рыбалко.

Напомним, ранее также была отменена ежегодная акция «День открытых дверей». По вопросам участия в декларационной кампании специалисты службы советуют обращаться по телефону Контакт-центра 8-800-222-2222 и посредством электронных сервисов ФНС России. Много полезной информации можно найти в разделе «Физические лица» сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU