23 Март 2020 2020-03-23T12:02:38+03:00

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Служба занятости населения Смоленской области начала оказывать услуги онлайн, сообщает администрация региона. Решения принято в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Жителям региона доступна информация о вакансиях, квотах, высвобождении, режиме неполной занятости и др. Для этого пользователям нужно зарегистрироваться на портале и из личного кабинета подать заявление о предоставлении госуслуги.

Ранее стало известно, что в Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека. Положительный результат теста ни у одного из заболевших не выявлен.

ИСТОЧНИК KP.RU