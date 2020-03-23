23 Март 2020 2020-03-23T09:50:06+03:00

В Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Положительный результат теста ни у одного заболевшего не выявлен

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В Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека, сообщает региональный Роспотребнадзор данные на 22 марта. Положительный результат теста ни у одного заболевшего не выявлен.

Ранее в области был введен режим повышенной готовности: все службы вырабатывают план действий, который позволит избежать массовых заболеваний. А в минувшие выходные губернатор Алексей Островский рекомендовал закрыть на карантин ФОКи.

ИСТОЧНИК KP.RU