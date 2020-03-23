В Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека
Положительный результат теста ни у одного заболевшего не выявлен
В Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека, сообщает региональный Роспотребнадзор данные на 22 марта. Положительный результат теста ни у одного заболевшего не выявлен.
Ранее в области был введен режим повышенной готовности: все службы вырабатывают план действий, который позволит избежать массовых заболеваний. А в минувшие выходные губернатор Алексей Островский рекомендовал закрыть на карантин ФОКи.
ИСТОЧНИК KP.RU