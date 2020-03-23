23 Март 2020 2020-03-23T13:34:30+03:00

В Смоленске на ремонт межквартальных проездов выделят 150 млн рублей. Фото: администрация города Смоленска.

Отремонтировать дороги планируют за 6 лет

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В Смоленске на ремонт межквартальных проездов выделят 150 миллионов рублей, сообщают сотрудники городской администрации. Отремонтировать дороги планируют за 6 лет.

Как рассказал мэр Андрей Борисов, в первую очередь в порядок будут приводить участки внутриквартальных проездов, ведущих к школам, детским садом и социальным учреждениям.

Ранее стало известно, что в Красном Бору обустроят пешеходный переход к школе №5. В настоящее время людям приходится переходить дорогу, постоянно нарушая ПДД. Речь идет об участке дороги в районе дома №35 по улице Красноборской.

ИСТОЧНИК KP.RU