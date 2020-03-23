2020-03-23T15:01:37+03:00
Общество

Под Смоленском больше недели ищут пенсионера

66-летний Николай Федькин с 12 марта не выходит на связь с родными
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском больше недели ищут пенсионера. Фото: ПСО "Сальвар".Под Смоленском больше недели ищут пенсионера. Фото: ПСО "Сальвар".
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Под Смоленском больше недели ищут пенсионера Николая Федькина. 66-летний мужчина с 12 марта не выходит на связь с родными.

«Сальваровцы» отмечают, что в последний раз мужчину видели в деревне Дуровичи, с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пенсионера в ориентировке ниже.

Под Смоленском больше недели ищут пенсионера. Фото: ПСО "Сальвар".

Под Смоленском больше недели ищут пенсионера. Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее в Смоленской области завершились поиски мамы с ребенком. Выяснилось, что молодая женщина с 3-х летним сыном больше недели была в гостях. О том, что смолянка долгое время не выходит на связь с близкими, ранее сообщила ее подруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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