В Смоленске Почта России приостанавливает прием отправлений в ряд стран
Почта России приостанавливает прием международных отправлений от смолян, сообщает пресс-служба ведомства. В чёрный список попали 15 государств - Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы Острова, Французская Полинезия, Ливана, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи (Чили), Мьянма, Эквадор. В них временно не обрабатывается корреспонденция.
Ограничения связаны с введением ограничительных мероприятий для предупреждения распространения коронавируса. Прием отправлений будет возобновлен после снятия карантина.
Ранее Служба занятости населения Смоленской области начала оказывать услуги онлайн. Жителям региона доступна информация о вакансиях, квотах, высвобождении, режиме неполной занятости и др.
В настоящее время в Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека. Положительный результат теста ни у одного из заболевших не выявлен.
ИСТОЧНИК KP.RU