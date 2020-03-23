2020-03-23T17:34:36+03:00
Общество

В Смоленске Почта России приостанавливает прием отправлений в ряд стран

В чёрный список попали 15 государств
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске Почта России приостанавливает прием отправлений в ряд стран.​ Фото: Почта России.​В Смоленске Почта России приостанавливает прием отправлений в ряд стран.​ Фото: Почта России.​Фото: Из материалов пресс-службы
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Почта России приостанавливает прием международных отправлений от смолян, сообщает пресс-служба ведомства. В чёрный список попали 15 государств - Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы Острова, Французская Полинезия, Ливана, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи (Чили), Мьянма, Эквадор. В них временно не обрабатывается корреспонденция.

Ограничения связаны с введением ограничительных мероприятий для предупреждения распространения коронавируса. Прием отправлений будет возобновлен после снятия карантина.

Ранее Служба занятости населения Смоленской области начала оказывать услуги онлайн. Жителям региона доступна информация о вакансиях, квотах, высвобождении, режиме неполной занятости и др.

В настоящее время в Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека. Положительный результат теста ни у одного из заболевших не выявлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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