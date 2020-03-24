24 Март 2020 2020-03-24T08:29:06+03:00

Мужчины из Смоленска и Новосибирска обменялись женами на шоу. Фото: телеканал "Ю".

Изменить размер текста: A A

Мужчины из Смоленска и Новосибирска обменялись женами на шоу. Глава первой семьи мечтает о карьере реп-исполнителя, а его супруга обеспечивает семью, ведет быт и воспитывает двоих сыновей. Вторая семья ни в чем себе не отказывает: муж помогает своей жене во всем, даже собственное дело открыл. Но его возлюбленная мечтает о свободе и самостоятельности.

По правилам проекта, пары будут неделю жить в разных семьях неделю, а потом встретятся и обсудят опыт.

Эфир реалити-шоу «Обмен женами» можно посмотреть по будням на телеканале «Ю».

Ранее на другом федеральном канале в эфир вышло шоу, в рамках которого журналисты посетили с проверкой ночной клуб «Девятый вал», гостиничный комплекс «Семь 40» и два ресторана - «Упитанный енот» и «Хаген». Ведущая шоу оценила чистоту мест и пожарную безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU