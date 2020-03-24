2020-03-24T09:25:32+03:00
Общество

В Смоленске восстановили часть стены Королевского бастиона

Часть кладки разрушилась от старости
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске восстановили часть стены Королевского бастиона. Фото: ВКонтакте.В Смоленске восстановили часть стены Королевского бастиона. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске восстановили часть стены Королевского бастиона. Фотографию как отчет о проделанной работе опубликовали сотрудники городской администрации на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте. Работы прошли в районе Массового поля. Часть кладки была разрушена от старости.

Ранее смолянам показали дизайн-проект нового облика Королевского бастиона.

Согласно задумке, на Массовом поле разместятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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