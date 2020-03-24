2020-03-24T10:36:57+03:00
Происшествия

Смолянин жестоко избил бывшую жену из-за дочери

Мужчина хотел расправиться с супругой из-за разногласий в вопросах воспитания ребенка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин жестоко избил бывшую жену из-за дочери. Фото: Следственный комитет России.Смолянин жестоко избил бывшую жену из-за дочери. Фото: Следственный комитет России.
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Смолянин жестоко избил бывшую жену из-за дочери, сообщает пресс-служба СКР по региону. Мужчина хотел расправиться с супругой из-за разногласий в вопросах воспитания и содержания их маленького ребенка.

– Подсудимый тщательно подготовился к преступлению: взял молоток, одежду, чтобы потом переодеться и скрыться, чужую сим-карту, чтобы выманить женщину из дома, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Но полностью выполнить свой умысел ему не удалось.

Мужчина позвонил бывшей супруге, которая проживала в Ярцево, представился курьером и выманил на улицу. А там набросился с молотком. На крыльце дома он ударил мать своего несколько раз по лицу и голове и сбежал. Женщине удалось спастись, но ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда мужчина получил 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Ранее смолянин до смерти забил наглядно знакомую соседку. Ссора между 55-летним жителем Ярцево и женщиной произошла во время застолья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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