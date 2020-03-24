2020-03-24T14:44:40+03:00
Происшествия

Два смолянина жестоко избили посетителя кафе

Мужчина заступился за девушку, с которой пришел в заведение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два смолянина жестоко избили посетителя кафе. Фото: pixabay.com.Два смолянина жестоко избили посетителя кафе. Фото: pixabay.com.
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Два смолянина жестоко избили посетителя кафе. Драка, переросшая в избиение, произошла в декабре прошлого года в заведении на улице Петра Алексеева, сообщает региональный следком.

Мужчина пришел в заведение с девушкой и присел за соседний с обвиняемыми столик. Спутница решила потанцевать. Через некоторое время между ней и одним из отдыхавших мужчин произошел конфликт и тот бросил в сторону девушки стул. Спутник особы решил заступиться, но в результате получил серьезные травмы.

- Двое ранее судимых 36-летних мужчин сильно избили посетителя. Он получил тяжкий вред здоровью после множественных ударов руками и ногами по различным частям тела. В ход шла даже мебель, находившаяся в баре, - сообщили в следственном комитете.

Когда мужчина перестал подавать признаков жизни, обидчики скрылись. В настоящее время уголовное дело передано в суд на рассмотрение.

Ранее "КП" писала, как другой смолянин напал на бывшую супругу из-за разногласий в вопросах воспитания ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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