В Смоленской области начались поиски женщины

25 Март 2020 2020-03-25T07:32:35+03:00

Екатерина Ивлева два дня назад уехала из дома и до сих пор не вернулась

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В Смоленской области начались поиски жительница Рославля Екатерины Ивлевой. 23 марта женщина ушла из дома и до сир пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

Автор объявления отмечает, что женщина может быть за пределами Рославля и просит жителей региона откликнуться на беду и сообщить известную им информацию по телефону - 89771389645.

Ранее в Смоленской области завершились поиски пенсионера. 66-летний Николай Федькин с 12 марта не выходил на связь с родными. «Сальваровцы» сообщают, что мужчина найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU