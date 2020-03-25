2020-03-25T07:32:35+03:00
Происшествия

В Смоленской области начались поиски женщины

Екатерина Ивлева два дня назад уехала из дома и до сих пор не вернулась
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области начались поиски женщины. Фото: ВКонтакте.В Смоленской области начались поиски женщины. Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленской области начались поиски жительница Рославля Екатерины Ивлевой. 23 марта женщина ушла из дома и до сир пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

Автор объявления отмечает, что женщина может быть за пределами Рославля и просит жителей региона откликнуться на беду и сообщить известную им информацию по телефону - 89771389645.

Ранее в Смоленской области завершились поиски пенсионера. 66-летний Николай Федькин с 12 марта не выходил на связь с родными. «Сальваровцы» сообщают, что мужчина найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СКР проверит транспортную доступность к микрорайону в Вязьме
В Новодугинском районе сгорел автомобиль
Бывшим малолетним узникам помогли с ремонтом приемной в Смоленске
В Смоленской области ищут способы поддержки бизнеса
Смолян просят не создавать ажиотаж вокруг тестов на коронавирус
В Смоленской области начались поиски женщины
Смоленский зубр ушел на волю
В Красном Бору могут появиться две спортивные площадки
В Смоленской области перенесены сроки проведения ЕГЭ
Два смолянина жестоко избили посетителя кафе
В Смоленской области завершились поиски пенсионера
В Смоленске предлагают перенести свадьбы из-за коронавируса
В двух районах Смоленска остыли батареи
Смолянин жестоко избил бывшую жену из-за дочери
В Смоленске восстановили часть стены Королевского бастиона
В Смоленской области ФОКи и бассейны закрылись из-за коронавируса
Мужчины из Смоленска и Новосибирска обменялись женами на шоу
В Смоленске Почта России приостанавливает прием отправлений в ряд стран
Под Смоленском больше недели ищут пенсионера
В Смоленске на ремонт межквартальных проездов выделят 150 млн рублей
Смоляне выразили сомнение в качественной уборке транспорта
Служба занятости населения Смоленской области начала оказывать услуги онлайн
Смолянин до смерти забил наглядно знакомую соседку
В Смоленской области на карантин по коронавирусу попали 203 человека
В «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы