25 Март 2020 2020-03-25T08:47:52+03:00

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Смолян просят не создавать ажиотаж вокруг тестов на коронавирус. В первую очередь, это следует делать тем, у кого есть хоть малейшие подозрения на заболевание инфекцией. Если таких нет, то осложнять работу сотрудникам Центра не нужно, чтобы данной услугой могли воспользоваться те, у кого на это есть причины, говорят сотрудники пресс-службы областной администрации.

В настоящее время исследования проводятся в столице региона на базе двух лабораторий - Центра гигиены и эпидемиологии и в Клинической больнице № 1.

По данным на 24 марта, на карантине в Смоленской области находятся 248 человек. Ни у одного из пациентов инфекции не обнаружено.

Ранее в регионе ФОКи и бассейны закрылись из-за коронавируса. Спортивные учреждения заработают после снятия карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU