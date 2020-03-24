2020-03-24T08:54:45+03:00
Общество

В Смоленской области ФОКи и бассейны закрылись из-за коронавируса

Спортивные учреждения заработают после снятия карантина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ФОКи и бассейны закрылись из-за коронавируса. Фото: pixabay.com.В Смоленской области ФОКи и бассейны закрылись из-за коронавируса. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области ФОКи и бассейны закрылись из-за коронавируса, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Спортивные учреждения заработают после снятия карантина.

Поручение о приостановлении работы центров ранее дал губернатор Алексей Островский, посетивший открывшийся в микрорайоне Королевка ФОК «Семейный». Глава региона порекомендовал ограничить прием посетителей на время карантина, ведь влажный воздух будет только способствовать распространению вируса.

Ограничительные меры будут сняты после 1 апреля. Руководство центров обещает, что абонементы посетителей будут продлены. Подобные меры введены в ряде субъектов страны.

Напомним, студенты вузов и школьники перестали посещать образовательные учреждения с прошлой недели. Также в регионе до 1 апреля запрещено проведение массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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