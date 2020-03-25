В Новодугинском районе сгорел автомобиль
Volksvagen Vento вспыхнул от короткого замыкания
В Новодугинском районе сгорел автомобиль. Фото: pixabay.com.
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В Новодугинском районе сгорел автомобиль, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. ЧП произошло в 09.30 24 марта в деревне Торбеево.
Вероятнее всего, Volksvagen Vento вспыхнул от короткого замыкания, говорят в МЧС. Спасти машину не удалось – иномарка выгорела до основания.
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ИСТОЧНИК KP.RU