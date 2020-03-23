В «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы
В «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы. В Пржевальском горел «треугольник» на въезде в поселок, сообщают сотрудники национального парка. К счастью, с огнем удалось справиться и никто из животных не пострадал.
– Люди, держите себя в руках и помните: никакой пользы от сжигания травы нет! Только урон! – просят сотрудники парка, обращаясь к отдыхающим и жителям близлежащих деревень.
Ранее в области был введен пожароопасный режим. Лесные пожары угрожают 26 городским и сельским поселениям.
Ранее во время ликвидации одного из них пожарные спасли маленького зайчонка, который не мог выбраться из огненной ловушки.
ИСТОЧНИК KP.RU