23 Март 2020 2020-03-23T09:43:35+03:00

В «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Пржевальском горел «треугольник» на въезде в поселок

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В «Смоленском Поозерье» спасли Конный двор при ликвидации пала травы. В Пржевальском горел «треугольник» на въезде в поселок, сообщают сотрудники национального парка. К счастью, с огнем удалось справиться и никто из животных не пострадал.

– Люди, держите себя в руках и помните: никакой пользы от сжигания травы нет! Только урон! – просят сотрудники парка, обращаясь к отдыхающим и жителям близлежащих деревень.

Ранее в области был введен пожароопасный режим. Лесные пожары угрожают 26 городским и сельским поселениям.

Ранее во время ликвидации одного из них пожарные спасли маленького зайчонка, который не мог выбраться из огненной ловушки.

ИСТОЧНИК KP.RU