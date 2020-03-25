25 Март 2020 2020-03-25T12:45:30+03:00

СКР проверит транспортную доступность к микрорайону в Вязьме. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

После ремонта водопровода там не была благоустроена дорога

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СКР проверит транспортную доступность к микрорайону в Вязьме, сообщает пресс-служба ведомства. После ремонта водопровода в райцентре не было выполнено благоустройство дороги.

Также отмечается, что проезжую часть не отремонтировали и после многочисленных обращений местных жителей.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Зуева.

Между тем, в Смоленске на ремонт межквартальных проездов выделят 150 миллионов рублей. Отремонтировать дороги планируют за 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU