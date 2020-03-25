СКР проверит транспортную доступность к микрорайону в Вязьме
СКР проверит транспортную доступность к микрорайону в Вязьме, сообщает пресс-служба ведомства. После ремонта водопровода в райцентре не было выполнено благоустройство дороги.
Также отмечается, что проезжую часть не отремонтировали и после многочисленных обращений местных жителей.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Зуева.
Между тем, в Смоленске на ремонт межквартальных проездов выделят 150 миллионов рублей. Отремонтировать дороги планируют за 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU