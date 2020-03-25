25 Март 2020 2020-03-25T14:36:05+03:00

В Смоленске мужчину забили до смерти на улице Витебское шоссе. Фото: Следственный комитет России.

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В Смоленске 41-летнего мужчину забили до смерти на улице Витебское шоссе, сообщает официальный представитель СКР по региону Наталья Зуева. Инцидент произошел 23 марта в одном из нежилых домов в компании мужчин, распивавших алкоголь.

У погибшего возник конфликт с двумя ранее незнакомыми ему собутыльниками. Подозреваемым не понравилось его присутствие в компании. Мужчину били по очереди: пострадавший получал удары ногами и палкой по различным частям тела. Когда жертва перестала оказывать сопротивление, подозреваемые скрылись.

О том, что в нежилом доме происходит избиение человека в органы сообщила женщина, ставшая свидетельницей расправы. Прибывшие медики и полиция констатировали смерть мужчины.

- Подозреваемые были задержаны через некоторое время на одной из улиц столицы региона. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей, 28-ми и 33 лет. Следователь намерен подать ходатайство, чтобы подозреваемых заключили под стражу, - сообщили в следкоме.

Ранее смолянин жестоко избил бывшую жену из-за дочери. Мужчина хотел расправиться с супругой из-за разногласий в вопросах воспитания ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU