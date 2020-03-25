25 Март 2020 2020-03-25T14:41:40+03:00

В Смоленске заработал центр мониторинга ситуации с коронавирусом при УФНС. Фото: предоставлено собеседников издания.

Специалисты следят за экономической и социальной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции

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На базе УФНС России по Смоленской области создан региональный ситуационный центр, сообщает пресс-служба ведомства. Его задачи - оперативный мониторинг экономической и социальной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, информационная поддержка и координация участников РСЦ, в который на ряду с налоговиками вошли представители органов власти субъекта.

Согласно приказу центр возглавила руководитель налоговой службы области Татьяна Рыбалко. В состав аппарата также вошли ее заместители.

Обратиться в Региональный ситуационный центр могут налогоплательщики разных категорий. Сделать это можно по электронной почте R6700@nalog.ru или по телефонам: (4812) 20-60-38, (4812) 20-60-37, (4812) 20-61-04 (телефакс).

ИСТОЧНИК KP.RU