Горнолыжному курорту быть

25 Март 2020 2020-03-25T15:17:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время рабочей поездки в Москву Алексей Островский обсудил с министром спорта РФ Олегом Матыциным вопросы реализации инвестиционного проекта по строительству круглогодичного спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса «Валутино» в Смоленском районе.

Для создания комплекса в прошлом году подобрали площадку близ одноимённой деревни, где естественный рельеф подходит для горнолыжного спорта. Планируется оборудовать более 2 км трасс различного уровня сложности для лыж, сноуборда, фристайла и др. Спуски будут обслуживать канатные подъёмники, рядом должна появиться гостиница. Курорт сможет работать и в тёплое время года - здесь оборудуют верёвочный парк, велотрассы, организуют прокат квадроциклов и велосипедов. Сейчас завершается разработка мастер-плана по строительству и дальнейшему использованию комплекса, в том числе в качестве учебно-тренировочной базы для студентов Смоленской государственной академии физической культуры и спорта.

Глава региона прокомментировал итоги переговоров в Москве:

- Олег Васильевич Матыцин подтвердил все договорённости о строительстве спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса «Валутино», за что мы очень благодарны министру. Будут даны конкретные поручения, выделены средства на разработку проектно-сметной документации. Совместными усилиями поэтапно реализуем все стадии проекта и откроем этот комплекс. Отмечу, что его создание отвечает интересам не только смолян, но и жителей близлежащих регионов, где нет подобных комплексов, обладающих естественными перепадами высот и, что немаловажно, сочетающими в себе как развлекательную, так и учебно-тренировочную составляющую.

ИСТОЧНИК KP.RU