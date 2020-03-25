2020-03-25T18:00:36+03:00
Общество

В Смоленской области приступают к ремонту переездов

Железнодорожники уложат 923 тонны асфальта
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Фото: пресс-служба РЖД.Фото: пресс-служба РЖД.Фото: Из материалов пресс-службы
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В начале апреля в Смоленской области начнется ремонт железнодорожных переездов, сообщает пресс-служба МЖД. В нашем регионе Московской железной дороги запланировано провести текущий ремонт 45 и капитальный ремонт одного железнодорожного переезда, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД», где будет уложено 923 тонны асфальта.

Ремонт будет проводиться в период специальных технологических «окон». Когда это возможно, железнодорожники оставят на переезде одну полосу для проезда автотранспорта в реверсивном режиме, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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