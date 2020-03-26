2020-03-26T07:54:33+03:00
Общество

Смоленская семья снялась в шоу на Первом канале

Ведущие программы «Мужское / Женское» пытаются разобраться, почему брат и сестра живут отдельно, и кто достоин воспитывать детей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео Первого канала.Фото: скриншот видео Первого канала.
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Смоленская семья снялась в шоу на Первом канале. В студии программы «Мужское / Женское» пытаются разобраться, почему родные брат и сестра вынуждены жить отдельно.

Сообщается, что девочку в другую семью отдал родной отец, чтобы она не мешала его личной жизни. Но мама говорит, что бывший муж выкрал дочь, и она год не могла ее найти. По словам женщины, ребенка прячут и не дают общаться. Ведущие программы «Мужское / Женское» пытаются разобраться, кто говорит правду.

Ранее мужчины из Смоленска и Новосибирска обменялись женами на шоу. Глава первой семьи мечтает о карьере звезды, а супруга «тянет» семью: работает, ведет быт и воспитывает двоих сыновей. Вторая - ни в чем себе не отказывает: муж помогает своей жене во всем, даже собственное дело открыл, но возлюбленная мечтает о самостоятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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