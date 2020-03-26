26 Март 2020 2020-03-26T08:01:06+03:00

В Смоленской области отремонтируют дорогу к школе. Фото: администрация Смоленской области.

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В Ярцеве планируют отремонтировать дорогу к 10-й школе. Работы пройдут на улице Старозавопье.

В настоящее время бетонное основание проезжей части разбито, во время дождей дорогу затапливает, рассказал глава района Владимир Макаров.

Средства планируют выделить за счет дополнительных средств, поступивших в дорожный фонд области в этом месяце. На ремонт потребуется 4,8 млн рублей.

А в Смоленске на ремонт межквартальных проездов выделят 150 млн рублей. Отремонтировать дороги планируют за 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU