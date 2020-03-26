2020-03-26T09:12:59+03:00
Общество

Смоленские школы могут перейти на дистанционное обучение

Учреждениям предлагают выбрать методы и платформы для организации работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские школы могут перейти на дистанционное обучение. Фото: pixabay.com.Смоленские школы могут перейти на дистанционное обучение. Фото: pixabay.com.
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В начале апреля смоленские школьники могут перейти на онлайн обучение. Ограничительные меры связаны с введением карантина по коронавирусу.

- В каникулярный период в муниципальных общеобразовательных организациях будут проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, - сообщает комитет по информационной политике администрации города. - По окончании каникул, в зависимости от эпидемиологической ситуации, в образовательных организациях Смоленска возможна организация дистанционного обучения.

Учреждениям предлагают выбрать методы и платформы для организации работы. Отмечается, что могут быть использованы не только онлайн-платформы, но и классические технологии дистанционного обучения, предусматривающие выполнение заданий учителя, самостоятельную работу с материалами, реализацию исследовательских и творческих проектов. Выбирать форму обучения будет школа.

Ранее стало известно, что в регионе увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Больных с внебольничными пневмониями будут госпитализировать в Клиническую больницу № 1 на Покровке, а также в Вяземскую, Сафоновскую, Демидовскую, Рославльскую, Ярцевскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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