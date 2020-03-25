25 Март 2020 2020-03-25T17:41:02+03:00

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В Смоленской области увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации региона. Больных с внебольничными пневмониями будут госпитализировать в Клиническую больницу № 1 на Покровке, а также в Вяземскую, Сафоновскую, Демидовскую, Рославльскую, Ярцевскую ЦРБ.

Также в настоящее время в регионе работает региональный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для взрослых по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного COVID-19, и пневмоний. Аналогичные центры созданы для беременных на базе Перинатального центра и для детей - в Смоленской областной детской клинической больнице.

Ранее смолян просили не создавать ажиотаж вокруг тестов на коронавирус. В первую очередь, это следует делать тем, у кого есть хоть малейшие подозрения на заболевание инфекцией.

По данным на 24 марта, на карантине в Смоленской области находятся 248 человек. Ни у одного из пациентов инфекции не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU