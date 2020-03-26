2020-03-26T09:27:33+03:00
Общество

Жители центра Смоленска останутся без холодной воды

В зону отключения попали ряд домов на четырех улицах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители центра Смоленска останутся без холодной воды. Фото: pixabay.com.Жители центра Смоленска останутся без холодной воды. Фото: pixabay.com.
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26 марта жители центра Смоленска останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В зону отключения попали ряд домов на четырех улицах: ул. Твардовского, 20а, 22а, 22б, 3-й Запольный пер., Запольный пер., 5а, ул. Чаплина, 28, 30, 35, 35а, 39.

Причина обезвоживания – ремонтные работы СМУП «Горводоканал». Вернуть ресурс коммунальщики обещают до конца рабочего дня.

Заказать бочку с водой можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее в двух районах Смоленска остыли батареи. В квартирах жителей столицы региона стало холоднее из-за плановых работ «Квадры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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