Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове
72-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове, сообщает ГУ МЧС России по региону. Днем 25 марта горела квартира на четвертом этаже на улице 40 лет Октября.
О ЧП сообщили жители дома. Люди почувствовали запах гари. Прибывшие пожарные расчёты вскрыли дверь и залили пламя водой. Еще один ствол был подан по автолестнице.
- Создалось сильное задымление, оно держалось до того момента, пока очаг пожара не был ликвидирован и помещения не были проветрены, - рассказали спасатели.
Огнем повреждена одна из комнат, в целом же квартира закопчена продуктами горения.
Отмечается, что пожар мог случится из-за неосторожного обращения с огнем хозяина жилья.
А в Новодугинском районе сгорел автомобиль. Вероятнее всего, Volksvagen Vento вспыхнул от короткого замыкания.
ИСТОЧНИК KP.RU