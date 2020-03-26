2020-03-26T10:13:35+03:00
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове

Горела квартира на четвертом этаже
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове. Фото: МЧС России по Смоленской области.Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове. Фото: МЧС России по Смоленской области.
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72-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове, сообщает ГУ МЧС России по региону. Днем 25 марта горела квартира на четвертом этаже на улице 40 лет Октября.

О ЧП сообщили жители дома. Люди почувствовали запах гари. Прибывшие пожарные расчёты вскрыли дверь и залили пламя водой. Еще один ствол был подан по автолестнице.

- Создалось сильное задымление, оно держалось до того момента, пока очаг пожара не был ликвидирован и помещения не были проветрены, - рассказали спасатели.

Огнем повреждена одна из комнат, в целом же квартира закопчена продуктами горения.

Отмечается, что пожар мог случится из-за неосторожного обращения с огнем хозяина жилья.

А в Новодугинском районе сгорел автомобиль. Вероятнее всего, Volksvagen Vento вспыхнул от короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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