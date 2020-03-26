2020-03-26T12:35:21+03:00
Общество

На карантин попали 270 смолян

В регионе не зафиксировано ни одного случая заболевания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На карантин попали 270 смолян. Фото: администрация Смоленской области.На карантин попали 270 смолян. Фото: администрация Смоленской области.
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На карантин попали 270 смолян, сообщают специалисты Роспотребнадзора. По данным на 25 марта, в регионе не зафиксировано ни одного случая заболевания инфекцией.

Тем не менее смоленские школы могут перейти на дистанционное обучение. Учреждениям предлагают выбрать методы и платформы для организации работы.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 658 человек. Больше всего людей с положительным тестом выявлено в Москве - 120. 15 человек успешно вылечились и вчера покинули больницы. С начала covid-19 в России таких счастливчиков 29. Два пациента в Москве скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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