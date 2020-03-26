26 Март 2020 2020-03-26T14:22:43+03:00

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Под Смоленском жестко столкнулись мотоцикл и грузовик, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. После удара мотоцикл превратился в груду металла. ДТП произошло около 14.15 25 марта на 10-м км автодороги «Юго-Западный обход г. Смоленска». 38-летний водитель «Сузуки» не выбрал безопасную дистанцию с столкнулся с «ГАЗом».

По счастливой случайности мужчина остался жив и был госпитализирован в больницу.

Ранее региональный следственный комитет обещал проверить транспортную доступность к одному из микрорайонов в Вязьме. Дело в том, что после ремонта водопровода в райцентре не было выполнено благоустройство дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU