Двое жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и сдали на лом
Двое ранее судимых 37-летних жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и сдали их в пункт приема чермета, сообщает ЛО МВД России по Смоленской области. 2 ролика, 1 упор и 4 рельсовых стыкователя, общим весом свыше 123 кг, мужчины приметили на старой базе ПМС станции Вязьма – Брянская. Вывозили добычу мужчины в мешках на велосипеде.
По словам полицейских, сумма нанесенного железной дороге вреда составила более 25 тысяч рублей.
В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее под Смоленском жестко столкнулись мотоцикл и грузовик. После удара мотоцикл превратился в груду металла. 38-летний водитель «Сузуки» не выбрал безопасную дистанцию с столкнулся с «ГАЗом». По счастливой случайности мужчина остался жив и был госпитализирован в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU