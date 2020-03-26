26 Март 2020 2020-03-26T17:07:17+03:00

Двое жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и сдали на лом. Фото:из архива МЖД.

Свою добычу мужчины перевозили на велосипеде

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Двое ранее судимых 37-летних жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и сдали их в пункт приема чермета, сообщает ЛО МВД России по Смоленской области. 2 ролика, 1 упор и 4 рельсовых стыкователя, общим весом свыше 123 кг, мужчины приметили на старой базе ПМС станции Вязьма – Брянская. Вывозили добычу мужчины в мешках на велосипеде.

По словам полицейских, сумма нанесенного железной дороге вреда составила более 25 тысяч рублей.

В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее под Смоленском жестко столкнулись мотоцикл и грузовик. После удара мотоцикл превратился в груду металла. 38-летний водитель «Сузуки» не выбрал безопасную дистанцию с столкнулся с «ГАЗом». По счастливой случайности мужчина остался жив и был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU