2020-03-27T07:04:37+03:00
Общество

В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева

Жителей Промышленного района предупреждают о плановой реконструкции улицы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева. Фото: pixabay.com.В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 30 марта по 1 апреля там пройдет реконструкция улицы.

Смолян просят с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее продумать маршруты передвижения.

А в Ярцеве планируют отремонтировать дорогу к 10-й школе. В настоящее время бетонное основание улицы Старозавопье разбито, а во время дождей дорогу затапливает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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