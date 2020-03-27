В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева
Жителей Промышленного района предупреждают о плановой реконструкции улицы
В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 30 марта по 1 апреля там пройдет реконструкция улицы.
Смолян просят с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее продумать маршруты передвижения.
А в Ярцеве планируют отремонтировать дорогу к 10-й школе. В настоящее время бетонное основание улицы Старозавопье разбито, а во время дождей дорогу затапливает.
ИСТОЧНИК KP.RU