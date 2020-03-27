27 Март 2020 2020-03-27T09:04:33+03:00

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Смоленские полицейские опровергли новый фейк о коронавирусе. Ранее по соцсетям распространилось сообщение о том, что с 25 марта по 12 апреля в столице региона проходят ежедневные патрули по торговым центрам для того, чтобы выявить детей и подростков, нарушающих правила карантина.

В пресс-службе регионального УМВД отмечают, эта информация не соответствует действительности.

Полицейские напоминают о том, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Ранее жителям региона рассказали о работе во время карантина по коронавирусу. Работодателям и сотрудникам пояснили как юридически правильно оформить перевод работника на дистанционную работу, время вынужденного простоя или написать отказ от вынужденной командировки. Также «КП» попробовала разобраться с юристом, кому планировать длинные выходные, а кому собираться на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU