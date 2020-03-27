27 Март 2020 2020-03-27T10:48:17+03:00

Мужчина снял с женщины дорогие украшения, когда та заснула после застолья

Изменить размер текста: A A

Смолянка осталась без круглой суммы из-за нового знакомого, с которым около недели назад познакомилась по интернету. В один из дней пара решила встретиться дома у потерпевшей и выпить. В процессе застолья женщина стала засыпать, и тогда подозреваемый снял с нее все ювелирные украшения, забрал мобильный телефон и быстро ушел.

Проснувшись, смолянка вызвала полицейских.

- Женщина сообщила, что практически ничего не знает о своем знакомом, но сотрудникам уголовного розыска все же удалось собрать о нем информацию и задержать, - сообщили сотрудники пресс-службы областного УМВД. – Подозреваемым оказался неоднократно судимый 35-летний местный житель. Со слов мужчины, похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил.

Сумма ущерба составила более 56 000 рублей.

Ранее двое судимых 37-летних жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и на велосипеде перевезли более 100 кг изделий в пункт приема чермета,

ИСТОЧНИК KP.RU