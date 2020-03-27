2020-03-27T10:48:17+03:00
Происшествия

Смолянка осталась без круглой суммы из-за нового знакомого

Мужчина снял с женщины дорогие украшения, когда та заснула после застолья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянка осталась без круглой суммы из-за нового знакомого. Фото: pixabay.com.Смолянка осталась без круглой суммы из-за нового знакомого. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Смолянка осталась без круглой суммы из-за нового знакомого, с которым около недели назад познакомилась по интернету. В один из дней пара решила встретиться дома у потерпевшей и выпить. В процессе застолья женщина стала засыпать, и тогда подозреваемый снял с нее все ювелирные украшения, забрал мобильный телефон и быстро ушел.

Проснувшись, смолянка вызвала полицейских.

- Женщина сообщила, что практически ничего не знает о своем знакомом, но сотрудникам уголовного розыска все же удалось собрать о нем информацию и задержать, - сообщили сотрудники пресс-службы областного УМВД. – Подозреваемым оказался неоднократно судимый 35-летний местный житель. Со слов мужчины, похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил.

Сумма ущерба составила более 56 000 рублей.

Ранее двое судимых 37-летних жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и на велосипеде перевезли более 100 кг изделий в пункт приема чермета,

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, кто из смолян будет работать в нерабочую неделю
В Ельне из-за отравления во время пожара погибла женщина
Смолянка осталась без круглой суммы из-за нового знакомого
Смоленские полицейские опровергли новый фейк о коронавирусе
В Смоленске начались поиски пропавшей женщины
Смолянам рассказали о работе во время карантина по коронавирусу
В Смоленской области волки загрызли за зиму 14 собак
В Смоленске на 3 дня ограничат движение на улице Генерала Трошева
Двое жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и сдали на лом
Под Смоленском жестко столкнулись мотоцикл и грузовик
Мобильное приложение МФЦ начало работать в Смоленске
На карантин попали 270 смолян
Цифровой Диктант пройдет в Смоленске онлайн
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове
Жители центра Смоленска останутся без холодной воды
Смоленские школы могут перейти на дистанционное обучение
В Смоленской области отремонтируют дорогу к школе
Смоленская семья снялась в шоу на Первом канале
В Смоленской области приступают к ремонту переездов
В Смоленской области увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом
Горнолыжному курорту быть
В Смоленске заработал центр мониторинга ситуации с коронавирусом при УФНС
В Смоленске мужчину забили до смерти на улице Витебское шоссе
СКР проверит транспортную доступность к микрорайону в Вязьме
В Новодугинском районе сгорел автомобиль
Бывшим малолетним узникам помогли с ремонтом приемной в Смоленске
В Смоленской области ищут способы поддержки бизнеса
Смолян просят не создавать ажиотаж вокруг тестов на коронавирус