2020-03-27T12:22:01+03:00
Происшествия

В Ельне из-за отравления во время пожара погибла женщина

Горела квартира на втором этаже 2-этажного жилого дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Ельне из-за отравления во время пожара погибла женщина. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.В Ельне из-за отравления во время пожара погибла женщина. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Ельне из-за отравления во время пожара погибла 80-летняя женщина, сообщает пресс-служба МЧС по региону. ЧП произошло в 15.19 26 марта на улице Советская.

Прибывшие огнеборцы вскрыли дверь квартиры, откуда шел дым, и у входа увидели лежавшую на полу старушку.

Хозяйку квартиры вывели на свежий воздух и передали врачам. К тому времени была запрошена еще одна автоцистерна для тушения огня.

- С огнём справились, повреждена квартира на площади 24кв.м. А вот спасти хозяйку квартиры не удалось, она скончалась в машине скорой помощи. Специалисты считают, что пожар мог произойти по электротехнической причине, - сообщают представители пресс-службы.

Ранее мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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