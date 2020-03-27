2020-03-27T12:37:30+03:00
Общество

Стало известно, кто из смолян будет работать в нерабочую неделю

Власти региона дали пояснения к Указу президента Владимира Путина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стало известно, кто из смолян будет работать в нерабочую неделю. Фото: pixabay.com.Стало известно, кто из смолян будет работать в нерабочую неделю. Фото: pixabay.com.
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Стало известно, кто из смолян будет работать в нерабочую неделю. Власти региона дали пояснения к Указу президента Владимира Путина. Согласно документу на работу придется ходить:

медицинским работникам и сотрудникам соцзащиты населения,

сотрудникам сферы энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения и др.,

работникам строительных организаций,

организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах,

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости,

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия и др.,

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

сотрудникам ПФР, соцстраха, фонда ОМС.

Дистанционно будут допущены к работе представители органов власти, сферы информационных технологий и СМИ.

- Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, - сообщили сотрудники пресс-службы администрации региона. - В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Ранее сотрудники региональной госинспекции труда пояснили, как юридически правильно оформить перевод работника на дистанционную работу, время вынужденного простоя или отказаться от вынужденной командировки и оформить больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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