28 Март 2020 2020-03-28T07:42:53+03:00

Транспорт несколько раз в день будет заезжать на железнодорожный вокзал

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Маршрут №50к поменяют в Смоленске, сообщает МУП «Автоколонна – 1308». Транспорт несколько раз в день будет заезжать на железнодорожный вокзал, подстраиваясь под расписание «Ласточки».

В частности, на Привокзальную площадь автобус прибудет в первой половине дня – в 11.23 – и во второй – 16.00.

Напомним, маршрут №50к появился недавно и призван заменить трамваи пока приостановлено их движение в Заднепровье. К слову, электротранспорт отменили из-за ремонта улицы Николаева.

Стало известно, кто из смолян будет работать в нерабочую неделю. Власти региона дали пояснения к Указу президента Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU