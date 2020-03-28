В Смоленске введут ограничение на посещения ТРЦ
В Смоленске введут ограничения на посещение ТРЦ, сообщает областная администрация. Населению также запретят ходить в ночные клубы, кафе, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Запрет будет продолжаться до сохранения благополучной эпидситуации в регионе.
С какого числа будут введены ограничения пока не сообщается.
Ранее стало известно, что детские сады полностью не закроют. В учреждениях будут работать дежурные группы, которые примут дошкольников, если тем не с кем остаться дома. У малышей ежедневно будет измеряться температура и при подозрении на заболевание больного переведут в санчасть, чтобы передать родителям, или экстренно госпитализируют в больницу.
Кроме того, ранее губернатор Алексей Островский внес изменения в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности». Согласной документу, школьники и студенты не имеют права посещать учебные заведения до 12 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU