В Смоленске введут ограничение на посещения ТРЦ

28 Март 2020 2020-03-28T08:09:22+03:00

В Смоленске введут ограничение на посещение ТРЦ. Фото: из архива издания.

Запрет будет продолжаться до сохранения благополучной эпидситуации в регионе

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В Смоленске введут ограничения на посещение ТРЦ, сообщает областная администрация. Населению также запретят ходить в ночные клубы, кафе, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Запрет будет продолжаться до сохранения благополучной эпидситуации в регионе.

С какого числа будут введены ограничения пока не сообщается.

Ранее стало известно, что детские сады полностью не закроют. В учреждениях будут работать дежурные группы, которые примут дошкольников, если тем не с кем остаться дома. У малышей ежедневно будет измеряться температура и при подозрении на заболевание больного переведут в санчасть, чтобы передать родителям, или экстренно госпитализируют в больницу.

Кроме того, ранее губернатор Алексей Островский внес изменения в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности». Согласной документу, школьники и студенты не имеют права посещать учебные заведения до 12 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU